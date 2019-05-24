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Общество

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс определит лучших УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове

28 мая 2019 09:17  [73] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет о проведении акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ" среди исполнителей коммунальных услуг в Дзержинске и Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Участниками акции могут стать управляющие организации, имеющие договор с ресурсоснабжающей организацией ПАО "Т Плюс" на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Акция проводится с мая по август 2019 года. Итоги будут подведены в сентябре текущего года.

В период проведения акции участники будут оцениваться по нескольким критериям:

1. Регулярная передача показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии и ГВС в ресурсоснабжающую организацию (РСО).
2. Своевременная оплата потребленных коммунальных ресурсов и отсутствие задолженности, по условиям договора, по состоянию на 01.08.2019 г.
3. Отсутствие, по состоянию на 01.08.2019 г., судебных споров с РСО в арбитражном суде, решение по которым еще не вынесено судом.
4. Выполнение всех рекомендаций по подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону в срок до 01.09.2019 г.
5. Оперативное предоставление РСО информации обо всех изменениях в управляемых многоквартирных домах (площадь жилых и нежилых помещений, количество зарегистрированных в квартирах жильцов и т.д.).

Победитель акции в каждом из городов будет определен по совокупности исполнения всех этих требований и в качестве приза получит энергосберегающие светильники для установки в МКД.

Подробности можно уточнить на сайте Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", в офисах обслуживания компании, а также по телефону 8 (800) 600-03-90.

СПРАВКА:

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и горячего водоснабжения филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".

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