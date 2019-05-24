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Общество

ЦСМ в Нижегородской области наградили золотой медалью и дипломом Росстандарта

28 мая 2019 10:21  [12] Общество

Центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области (ЦСМ) наградили золотой медалью и дипломом Росстандарта "За большой вклад в развитие Национальной системы сертификации и обеспечение единства измерений" на выставке средств измерений, испытательного оборудования и метрологического обеспечения "MetrolExpo-2019", которая состоялась в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На стендах было представлено высокоточное измерительное оборудование и техника. Точная работа такого оборудования невозможна без метрологического контроля и поверки. Посетители выставки смогли ознакомиться с реализацией федерального проекта Росстандарта "Национальная система сертификации" (НСС).

"Приволжский федеральный округ – в числе лидеров НСС. На сегодняшний день в реестре оценки объектов соответствия Национальной системы сертификации 1774 записи. В топ-пять НСС входят Нижегородская область (393 записи), Оренбургская (382), республика Татарстан (306), Свердловская (215) и Саратовская (56) регионы. Число участников НСС растет, это говорит о том, что проект актуален как среди товаропроизводителей, так и среди потребителей", - рассказал специальный представитель руководителя Росстандарта в ПФО, директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Стать участников федерального проекта "Национальная система сертификации" можно, подав заявку в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области. Подробности на сайте.

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