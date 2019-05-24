Посылки с наркотиками из Германии в Нижний Новгород пресекли сотрудники таможни Происшествия

Три посылки с наркотиками из Германии в Нижний Новгород пресекли сотрудники таможни. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления 28 мая 2019 года.

Организатор контрабандных поставок наркотических средств тщательно законспирировал свою противоправную деятельность.

Посылки с наркотиками из Германии приходили на один адрес в Нижнем Новгороде на вымышленных получателей в течение апреля 2019 года. В изъятых посылках обнаружено наркотическое средство "МДМА" общей массой 100,84 грамма и психотропное вещество "амфетамин" массой 26,64 грамма.

По адресу, который был указан на международных почтовых отправлениях с наркотическими средствами, зарегистрирован и постоянно проживает гражданин, имеющей судимость по статье 228 Уголовного кодекса РФ за хранение наркотических средств. Однако причастность к перемещению данных посылок с наркотиками гражданин отрицает.

Приволжской оперативной таможней возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

В данный момент таможенниками ведутся неотложные следственные действия.

Ранее сообщили, что занимавшуюся сбытом наркотиков через интернет организованную группу задержали в Нижнем Новгороде.