ЛУКОЙЛ наградил победителей кстовского фестиваля "Будь готов к труду и учебе"

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Компания "ЛУКОЙЛ" наградила победителей кстовского фестиваля "Будь готов к труду и учебе". Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
Фестиваль проходил на Кстовском городском стадионе и был приурочен к Дню защиты детей.
При поддержке компании "ЛУКОЙЛ", от лица заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антона Гребня победителям и призерам фестиваля были приобретены и вручены подарки.
Юным спортсменам, занявшим первые места на пьедестале почета, подарили спортивный инвентарь.
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