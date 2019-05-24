ЛУКОЙЛ наградил победителей кстовского фестиваля "Будь готов к труду и учебе" Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" наградила победителей кстовского фестиваля "Будь готов к труду и учебе". Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Фестиваль проходил на Кстовском городском стадионе и был приурочен к Дню защиты детей.

При поддержке компании "ЛУКОЙЛ", от лица заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антона Гребня победителям и призерам фестиваля были приобретены и вручены подарки.

Юным спортсменам, занявшим первые места на пьедестале почета, подарили спортивный инвентарь.