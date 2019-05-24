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Трезвенный слет молодых семей состоялся в Нижегородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
Организатором мероприятия выступило НООО "Трезвение". Данный проект стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2018 году.
В мероприятии приняло участие 25 семей. Программа слета включала спортивные состязания, развлекательные мероприятия и психологические тренинги для детей и взрослых.
"Программа слета в очередной раз продемонстрировала, что можно отлично проводить время и без алкоголя", - подчеркнули в Центре общественных связей.
Участники мероприятия помимо развлекательной программы и тренингов также угощались чаем с тортом.
По итогам мероприятия принято решение проводить такой слет ежегодно.
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