Трезвенный слет молодых семей состоялся в Нижегородской области Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Трезвенный слет молодых семей состоялся в Нижегородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Организатором мероприятия выступило НООО "Трезвение". Данный проект стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2018 году.

В мероприятии приняло участие 25 семей. Программа слета включала спортивные состязания, развлекательные мероприятия и психологические тренинги для детей и взрослых.

"Программа слета в очередной раз продемонстрировала, что можно отлично проводить время и без алкоголя", - подчеркнули в Центре общественных связей.

Участники мероприятия помимо развлекательной программы и тренингов также угощались чаем с тортом.

По итогам мероприятия принято решение проводить такой слет ежегодно.