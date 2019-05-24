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Общество

Трезвенный слет молодых семей состоялся в Нижегородской области

28 мая 2019 10:35  [62] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Трезвенный слет молодых семей состоялся в Нижегородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Организатором мероприятия выступило НООО "Трезвение". Данный проект стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2018 году.

В мероприятии приняло участие 25 семей. Программа слета включала спортивные состязания, развлекательные мероприятия и психологические тренинги для детей и взрослых.

"Программа слета в очередной раз продемонстрировала, что можно отлично проводить время и без алкоголя", - подчеркнули в Центре общественных связей.

Участники мероприятия помимо развлекательной программы и тренингов также угощались чаем с тортом.

По итогам мероприятия принято решение проводить такой слет ежегодно.

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