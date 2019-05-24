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Общество

СПА-салон "Тайская экзотика" закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии

28 мая 2019 11:49  [32] Общество
Дом, где расположен СПА-салон Тайская экзотика

Дом, где расположен СПА-салон Тайская экзотика

Фото: Яндекс. Карты

СПА-салон "Тайская экзотика" (ООО "Исмаилова", ул.Минина, д.3 "а") закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В управлении пояснили, что салон, где есть хамам (турецкая баня), расположен у жилом доме, что является нарушением, так как бани можно эксплуатировать только в отдельно стоящих зданиях.

Еще одним нарушением является то, что вентиляция из туалета, хамама и зала с джакузи выведена на улицу через форточку под окна квартир жителей дома, что нарушает правила СанПиН. В данном случае шахты вытяжной вентиляции должны выступать над крышей.

По итогам выявленных нарушений ООО "Исмаилова" привлечено к административной ответственности в виде приостановления деятельности СПА-салона "Тайская экзотика" на 60 суток.

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