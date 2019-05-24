АПЗ представил силовым структурам беспилотник "Грач" Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина представил на выставке, которая проходила в рамках III научно-технического форума "День передовых технологий правоохранительных органов", беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БПЛА-ВТ) "Грач". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Форум прошел с 23 по 25 мая в Московской области в учебном центре "Новский" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ.

В мероприятии приняли участие представители различных ведомств, обеспечивающих безопасность граждан нашей страны. На выставочных площадках свои инновационные разработки, а также готовую продукцию представили около 150 ведущих производителей вооружения и специальной техники, работающих по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур.

Новейшая военная и специальная техника, стрелковое оружие и боеприпасы, системы охраны объектов, многоцелевые летательные аппараты и беспилотные комплексы, технические средства охраны, медицинское оборудование, средства РХБ, защиты и разведки, специальная радиоэлектроника и многие другие разработки были представлены по 14 тематическим направлениям.

Открыли форум заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

"Прекрасно организованный форум, очень интересная выставочная экспозиция. Представлена продукция 148 предприятий ОПК, тысяча экспонатов, около 250 - впервые. По всем направлениям: экипировка, стрелковое вооружение, боеприпасы, очень широкая номенклатура новых работ в области нелетального оружия, специальные средства защиты, средства разведки, беспилотные средства. Все это для того, чтобы обеспечить надежную защиту интересов наших граждан и жизнь бойцов Росгвардии в различного рода конфликтах. Очень интересные разработки. Я считаю, что коренным образом, если все это мы внедрим, изменит облик бойцов Росгвардии", - сказал Юрий Борисов.

Особый интерес у участников форума вызвала экспозиция, представленная в кластере "Комплексы с беспилотными летательными аппаратами", где среди новейших разработок был и БПЛА "Грач" производства АПЗ.

Заместитель главного конструктора ООО "Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро" - дочернего предприятия АПЗ Владимир Пименов сказал, что главной особенностью БПЛА "Грач" является его грузоподъемность — до 40 кг, и у данного беспилотника сейчас нет конкурентов.

"На выставке представлены летательные аппараты с маленькой нагрузкой, которые не позволяют скомпоновать несколько видов камер или обеспечить дальность обзора, вращение. А компоновка нашего летательного аппарата это обеспечит в полной мере и с легкостью", - отметил Владимир Пименов.

Начальник департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков, в свою очередь добавил, что функции ведомства - охрана важных государственных объектов, обеспечение безопасности высших должностных лиц страны, охрана общественного порядка, участие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и другие. В связи с этим и очень высоки требования к продукции, которую они берут на вооружение.

"Наиболее полную картину того, что происходит вокруг объекта - подъезды, маршруты движения транспорта, люди, - можно отследить только при помощи беспилотных летательных аппаратов. Поэтому эта тема последние три года очень активно у нас развивается, ей уделяется руководством службы большое внимание, и в ближайшее время мы будем соответствовать всем современным требованиям в отношении наличия и применения беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул Алексей Беззубиков.

За три дня работы форума экспозицию Арзамасского приборостроительного завода посетили десятки делегаций различных силовых структур и ведомств министерства обороны страны, а также представители компаний, которым интересна кооперация по тематике БПЛА.

"У нас сейчас идет разработка комплексов, которые предусматривается устанавливать как раз на беспилотные летательные аппараты вертолетного и самолетного типа. Использовать БПЛА нам очень интересно. У нас есть оптико-локационные станции, которые вы можете применять на своих беспилотниках", - поделился представитель АО "106-й экспериментальный оптико-механический завод" Эльдар Афиатуллов.

"Когда происходит чрезвычайная ситуация, когда нужно оповестить население в случае пожаров, какого-то катаклизма, при трудной доступности, например при разливе рек, и сделать это невозможно традиционными средствами сотовой связи, если работают средства радиоэлектронной борьбы, если это горячая точка, то наши излучатели крепятся к вертолету. С учетом увеличенных параметров ваш вертолет может до 2 км передавать звуковой сигнал полностью автономно в течение 3 часов на максимальной громкости. Мы уже сделали один проект с НПП "Радар ММС", но у них беспилотник значительно меньше, у вас уже практически гражданская авиация", - добавил помощник генерального директора компании "Специальные звуковые технологии" (Санкт-Петербург) Григорий Старченко.

За активное участие в III научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" АО "АПЗ" награждено дипломом.