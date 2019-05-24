Восьмой кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь" посетили 4 тысячи гостей Культура и отдых

Фото: Пресс-служба АПЗ

Кулинарный фестиваль "Арзамасской гусь" прошел 25 мая на территории профилактория "Морозовский" в Арзамасском районе и собрал более четырех тысяч гостей. Об этом сообщает пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", которое является инициатором проведения фестиваля.

В рамках мероприятия прошли кулинарные мастер-классы профессиональных поваров со всей России, приготовление шоу-блюд, выступления фольклорных коллективов и концерт группы "Леприконсы".

Главным событием гастрономической программы фестиваля стало проведение "Кулинарного театра" - серии профессиональных мастер-классов, которые провели шеф-повара из Нижнего Новгорода, Сочи, Казани, Москвы и Ульяновска. "Кулинарный театр" посетили около 80 человек - поваров, студентов кулинарных училищ, блогеров, журналистов и гостей фестиваля.

В рамках "Кулинарного шоу" было приготовлено 10 шоу-блюд от профессиональных поваров и любителей, которые достигли в кулинарии значительно мастерства. Повар-любитель Светлана Шестова приготовила варенье из одуванчиков, шеф-повар из Севастополя Михаил Поздняков накормил гостей пельменями с рапанами. Также в рамках шоу было приготовлено 50 литров ухи из судака и 30 кг каши с кабаном и гусем.

Особый интерес гостей вызвал конкурс барбекю. Конкурс проводится второй год подряд и предлагает любому желающему приготовить мясо на углях по своему фирменному рецепту. Победителями конкурса стали Варвара и Роман Шабашовы из Арзамаса. По итогам все победители получили призы и дипломы.

На сцене выступили фольклорные ансамбли из Нижегородской области, Майя Балашова, народный артист России Валерий Сёмин и специальные гости фестиваля — группа "Леприконсы" из Минска.



Фестиваль завершился световым флайборд-шоу, салютом и торжественным спуском на воды Морозовского озера главного символа фестиваля - арзамасского гуся.

Фестиваль "Арзамасский гусь" проводится ежегодно по инициативе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" и за годы существования стал престижной гастрономической площадкой для профессиональных поваров и одним из любимых праздников гостей.