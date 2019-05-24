Полиция обращается за помощью в опознании обнаруженных в Нижегородской области 13 трупов Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ

Полиция обращается за помощью в опознании обнаруженных в Нижегородской области 13 трупов с начала этого года. Об этом сообщил начальник 8 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области подполковник полиции Павел Савинов на пресс-конференции 28 мая 2019 года.



"Хотелось бы обратиться к гражданам, которые давно не связывались со своими родственниками в силу каких-то обстоятельств. Они могут прийти к нам, в 8 отдел, и узнать о приметах неопознанных трупов, посмотреть их одежду и и попытаться установить человека", - рассказал он.

Следует заметить, что всего с учетом последних лет, в Нижегородской области до сих пор не идентифицированы 227 трупов.



"Это довольно большая цифра, это целый многоэтажный дом. Будем стараться их опознать, мы сейчас стали активнее использовать возможности наших биологических лабораторий. Выделяем ДНК неопознанных трупов, сравниваем с базой геномной информации, некоторые совпадения есть", - сообщил Павел Савинов.

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