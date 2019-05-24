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Общество

Роман Амбарцумян 29 мая презентует в Нижнем Новгороде свою третью книгу "Казинодуш. Ставка-ты"

28 мая 2019 15:00  [97] Общество

Политический технолог, экс-директор департамента общественных связей и информации администрации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян 29 мая презентует свою третью книгу "Казинодуш. Ставка-ты". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил сам Роман Амбарцумян.

Он добавил, что "Казинодуш. Ставка-ты" является третьей книгой, которую написал автор. Она из серии произведений в стиле социально-психологических триллеров.

Фантастическая повесть "Казинодуш. Часть 1. Ставка-ты" - это подборка рассказов в жанре социально-психологической фантастики.

"Весь цикл будет состоять из десяти книг о многомерных "похождениях" космического странника Винджа, который изучает ячейки Пространства. В разных измерениях и мирах он становится участником необычных, вложенных игр. В первых трех частях он пока еще будет на планете Земля, где души всего лишь "ставки" 12 Больших Игроков", - пояснил Роман Амбарцумян.

По его словам, главный герой - космический странник Виндж исследует игры 12 сотворцов Земли - Больших Игроков.

"Ставки в Большой игре - уники - энергоединицы внутри души человека. Виндж "погружается" в аватары разных людей, чтобы изучить игру. Исследует взаимоотношения, поступки, оценивает решения. Беседа с Большими игроками раскрывает часть многомерной сетевой игры, где все сущности взаимосвязаны и добровольно из игры выйти совсем непросто", - добавил автор.

"Действие повести происходит в космическом пространстве и на планете Земля в разные века ее существования. В основе трех историй повести "Казинодуш. Ставка-ты" – реальные события, которые происходили в Нижнем Новгороде", - отметил Роман Амбарцумян.

В заключение он добавил, что "в планах на ближайшие 10 лет написать еще 20 книг, которые войдут в эту серию".

Презентация книги состоится 29 мая в 18:00 в ресторане Monet Нижнего Новгорода.

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