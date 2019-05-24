Глава Дзержинска Иван Носков отчитался о работе за 2018 год Политика

Глава Дзержинска Иван Носков отчитался о работе за 2018 год в ходе заседания городской Думы 28 мая 2019 года.

Иван Носков обозначил основные направления деятельности дзержинской администрации. Среди сфер, которым в первую очередь будет уделено внимание, он назвал благоустройство, развитие транспортной системы, а также системы дополнительного образования. Кроме того, по словам Ивана Носкова, администрация уже определила, в какие областные и федеральные программы, связанные со спортом и спортивными объектами, можно войти.

"Поскольку 2020 год для Дзержинска юбилейный, город отметит свое 90-летие, мы для себя ставим задачу подготовить проекты по всем возможным объектам, подходящим для включения в те или иные программы будущего года. Да, возможно в следующем году мы абсолютно все проекты реализовать не сможем – просто не успеем, но начнем, а дальше продолжим воплощать их в жизнь, двигаясь к 100-летию города", - отметил Иван Носков.

Глава города напомнил о том, из областного бюджета будут выделены значительные средства на покупку автобусов в лизинг.

Говоря о жилищно-коммунальном хозяйстве, глава города отметил, что сейчас власти работают по программе "Оздоровление Волги", которая подразумевает реконструкцию очистных сооружений.

Иван Носков подчеркнул, что в текущем году в Дзержинске будет отремонтировано дорог на сумму почти 500 млн рублей, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Депутаты поддержали отчет главы города.