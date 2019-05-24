Более 785 тысяч жителей Нижегородской области стали участниками акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" Общество

Более 785 тысяч жителей Нижегородской области стали участниками акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" (более 65% абонентов компании). Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "ТНС энерго НН" 28 мая 2019 года.

Также, как в прошлом году, главными призами акции станут 10 сертификатов на бесплатное энергопотребление номиналом 12 тысяч рублей.

Участниками первого отборочного этапа акции стали потребители, которые не позднее 20 мая 2019 года оплатили апрельские квитанции за электроэнергию в полном объеме, либо внесли авансовые платежи. Для того, чтобы претендовать на победу, участникам необходимо так же дисциплинированно и добросовестно платить за электроэнергию до конца 2019 года.

Баланс баллов будет обновляться 25 числа каждого месяца на сайте энергосбытовой компании.

В финал акции выйдут участники, которые до конца 2019 года наберут по 16 и более баллов. Из числа финалистов с помощью специальной методики, описанной в Положении об акции, будут выбраны 10 выигрышных лицевых счетов, владельцы которых получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2020 году.

В компании отметили, что ПАО "ТНС энерго НН" благодарит своих клиентов и выражает им признательность за добросовестное отношение к оплате электроэнергии.

Ранее, победители акции прошлого года получили сертификаты на бесплатное энергопотребление.