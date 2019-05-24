"Фонд защиты прав граждан" отсудил право стать застройщиком ЖК "Новинки Smart City" Общество

ЖК Новинки Smart City Фото: НИА Нижний Новгород

Организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" отсудила право стать застройщиком ЖК "Новинки Smart City" в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Арбитражный суд Нижегородской области 28 мая удовлетворил заявление фонда выступить застройщиком жилого комплекса, а судебное заседание по вопросу передачи фонду прав застройщика назначено на вторую половину июня.

Напомним, что вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретились с дольщиками ЖК "Новинки Smart City" в ходе рабочего визита Мутко 17 мая 2019 года.

Виталий Мутко сказал дольщикам, четыре дома жилом комплексе будут вводиться уже с октября этого года.

Ранее сообщалось, что застройщик самого крупного долгостроя Нижегородской области (ООО "Квартстрой центр"), был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

10 апреля организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подала заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства недобросовестного застройщика перед участниками долевого строительства, требования которых включены в реестр требований. Рассмотрение вопроса об удовлетворении заявления Фонда запланировано на 28 мая.

23 апреля 2019 года Виталий Мутко утвердил план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджета.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о готовности правительства региона взять на себя обязательства по софинансированию мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры в общей сумме 839,6 млн рублей. Согласно "дорожной карте", окончательное решение по этому вопросу планируется принять во втором квартале 2019 года.