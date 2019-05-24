Благодаря современным технологиям ремонт нижегородских дорог стал дешевле на 7,7% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Благодаря современным технологиям ремонт нижегородских дорог стал дешевле на 7,7%. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов на заседании регионального правительства 28 мая 2019 года.

В 2019 году стоимость ремонта одного километра автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составила 7,34 млн рублей, что на 0,61 млн рублей (или на 7,7%) ниже, чем в 2018 году.

"Добиться снижения стоимости ремонта без ущерба качеству удалось благодаря применению инновационных технологий – современного тонкослойного покрытия и ресайклинга. Тонкослойное покрытие обеспечивает улучшенное сцепление колес с дорогой, а также увеличивает скорость проведения работ в среднем в 1,5 раза", - пояснил Вадим Власов.

Технология холодного ресайклинга предполагает использование в составе асфальто-бетонной смеси в качестве строительного ресурса старого дорожного полотна. Это не только сокращает сроки ремонта дороги, но и повышает экологичность работ.

Вадим Власов сообщил, что в 2019 году на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" запланированы средства всех источников финансирования в размере 22,1 млрд рублей. В том числе, на содержание автодорог регионального и межмуниципального значения запланированы средства областного бюджета в размере 3,2 млрд рублей – на 600 млн рублей больше, чем в прошлом году. На строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог предусмотрены средства в размере 3,6 млрд рублей.

В частности, Вадим Власов сообщил, что в рамках исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина принято решение о продолжении реализации проекта по строительству обхода Балахны. В настоящее время выполняется корректировка проектной документации в целях заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Напомним также, что дорожные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе уже стартовали. Общее финансирование дорожного нацпроекта в Нижегородской области на 2019 год составляет 6,7 млрд рублей.

В числе ключевых целей нацпроекта, реализация которого находится под личным контролем губернатора Нижегородской области Глеба Никитина - улучшение состояния региональных дорог и муниципальных трасс в агломерациях, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП. Также проект подразумевает снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.