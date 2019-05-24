"Единая Россия" проверит безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к школам Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Активисты "Единой России" в рамках акции "Дорога к школе" во время летних каникул проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

С таким заявлением выступил координатор партпроекта "Безопасные дороги", заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

"Дорога – всегда место повышенной опасности, тем более, когда она находится вблизи школы, и по ней ежедневно проходят сотни юных пешеходов. Небезопасны для детей и сквозные дворы жилых домов, так как по ним постоянно ездит большое количество автотранспорта. Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части", - сказал Владимир Афонский.

"Во время школьных каникул мы проведем акцию "Дорога к школе" для того, чтобы выявить опасные участки пути и устранить их. Руководствуясь последними ГОСТами, координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие/отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах", - добавил он.

Парламентарий отметил, что по итогам акции будут разработаны рекомендации по устранению недостатков в организации безопасного дорожного движения для школьников.

"Мы станем добиваться того, чтобы для детей были обеспечены безопасные маршруты движения к школе. По итогам акции мы подготовим предложения о мерах, необходимых для оперативного устранения нарушений, которые направим в министерство транспорта РФ и главам регионов", – пояснил координатор партпроекта.

Как сообщил региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Станислав Прокопович, в Нижегородской области ежегодно формируются сведения о наиболее опасных, нерегулируемых переходах вблизи образовательных учреждений.

"Ввиду того, что работа по выявлению таких участков проводится в каникулярный период, нам удается устранить все недостатки до начала учебного года. Конечно же, мы не откладываем процесс выявления и устранения на конец лета, ведь, во многих школах города и области организованы пришкольные летние лагеря, которые во время каникул посещает много детей. Я лично планирую принять участие в партийном мониторинге, нахожу эту работу крайне важной, ведь речь идёт о безопасности детей", - подчеркнул координатор проекта.

Напомним, федеральный проект партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" ежегодно проводит в регионах страны акцию "Дорога к школе", целью которой является выявление участков дорог, опасных для детей, и пролегающих на маршрутах, ведущих к учебным заведениям. В ходе акции проводится проверка наличия/отсутствия соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. Акция проводится через анкетирование родителей, а также в формате выездных проверок, проводимых активистами партпроекта.