Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глава Дзержинска Иван Носков отчитался о работе за 2018 год

Глава Дзержинска Иван Носков в ходе заседания городской Думы отчитался о работе за 2018 год и обозначил основные направления деятельности дзержинской администрации.

"Фонд защиты прав граждан" отсудил право стать застройщиком ЖК "Новинки Smart City"

Арбитражный суд Нижегородской области 28 мая удовлетворил заявление фонда выступить застройщиком жилого комплекса, а судебное заседание по вопросу передачи фонду прав застройщика назначено на вторую половину июня.

"Зеленая волна" светофоров появилась на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде

Работа светофорных объектов на пересечении пр. Гагарина с улицами Ветеринарной и Студенческой была синхронизирована таким образом, что, начиная движение на зеленый свет от ул. Ветеринарной, водитель проезжает перекресток с улицей Студенческой тоже на зеленый свет. Теперь на данном участке отмечается увеличение пропускной способности на 10%.

Шесть новых арт-объектов появится в Нижнем Новгороде во время фестиваля "Место"

Организаторы постарались пригласить новых художников, которые работают совершенно с разными техниками, стилями, подходами, чтобы показать все разнообразие уличного искусства. Кроме того, организаторы решили выйти из центра города и расписать объекты в других районах Нижнего Новгорода.

Полиция обращается за помощью в опознании обнаруженных в Нижегородской области 13 трупов

Полиция просит помощи в опознании тел 13-и погибших, которые обнаружены на территории региона с начала года. Это можно сделать по одежде или личным вещам. Кроме того, сейчас полиция начала активно использовать биологические лаборатории.

Обыски проходят на дзержинском заводе "Оргсинтез ОКА", подозреваемом в невыплате 82 млн рублей налогов

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Старинную деревянную мостовую обнаружили в Нижегородском кремле во время прокладки труб

Мостовая относится предположительно к XVIII-XIX векам, она проходила по нынешнему Ивановскому съезду.

Посылки с наркотиками из Германии в Нижний Новгород пресекли сотрудники таможни

Посылки приходили на один и тот же адрес.