Проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля предложено разработать почти за 6,6 млн рублей Экономика

Проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля предложено разработать почти за 6,6 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, размещен конкурс по выбору организации, которая разработает инженерно-техническую проектную документацию по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия.

Начальная (максимальная) цена контракта 6 млн 592 тысячи рублей. Подать заявку на участие можно до 21 июня.

Речь идет разработке проекта по Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башням.

Заказчик – "Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник".

В документации также указаны требования к разрабатываемой научно-проектной документации.

Дмитриевская башня: ремонт и благоустройство входной группы, замена оконных заполнений с сохранением исторической расстекловки, ремонт внутренних помещений с заменой дверных заполнений, отделки стен и потолков, ремонт конструкций полов с заменой напольных покрытий, ремонт деревянного ограждения светового фонаря в верхнем ярусе с заменой остекления светового фонаря, локальный ремонт кровли и мест примыканий кровель с заменой трапов и ходовых мостиков, вычинка кирпичной кладки на локальных участках стен и мерлонов (каменные зубцы) с заменой покрытия последних, размещение санузла на 2 ярусе, ремонт системы электроснабжения, ремонт системы отопления и ремонт охранно-пожарной сигнализации.



Никольская башня: ремонт верхнего яруса (ремонт деревянного настила полов, замена деревянной подшивки потолка с укладкой утеплителя, размещение элементов электрообогрева, замена оконных заполнений яруса), локальный ремонт кровли и мест примыканий кровель с заменой трапов и ходовых мостиков, замена дверных заполнений, ремонт системы электроснабжения, ремонт существующих каменных ступеней (вычинка кладки ступеней) и ремонт охранно-пожарной сигнализации.

Ивановская башня: ремонт существующей деревянной кровли и элементов конструкций, противоаварийные работы на кровле, стенах, сводах, лестницах, проходах тюрьмы с вычинкой кладки, размещение санузла в 1 ярусе тюрьмы, ремонт системы электроснабжения и ремонт охранно-пожарной сигнализации.

Зачатьевская башня: организация входной группы через центральные деревянные ворота, организация светопрозрачных ограждений на 1 ярусе, санузел на 1 ярусе, замена напольных покрытий во 2 и 3 ярусах, ремонт системы электроснабжения и ремонт охранно-пожарной сигнализации.

Ранее сообщалось, что подготовка к работам по реставрации Нижегородского кремля начнется летом.

Напомним, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе обсуждения подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода договорились о реконструкции кремля на средства федерального бюджета.

Напомним также, что 17 апреля совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка земли для воссоздания фуникулера на откосе кремля в историческом центре Нижнего Новгорода.