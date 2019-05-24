Проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля предложено разработать почти за 6,6 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, размещен конкурс по выбору организации, которая разработает инженерно-техническую проектную документацию по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия.
Начальная (максимальная) цена контракта 6 млн 592 тысячи рублей. Подать заявку на участие можно до 21 июня.
Речь идет разработке проекта по Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башням.
Заказчик – "Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник".
В документации также указаны требования к разрабатываемой научно-проектной документации.
Дмитриевская башня: ремонт и благоустройство входной группы, замена оконных заполнений с сохранением исторической расстекловки, ремонт внутренних помещений с заменой дверных заполнений, отделки стен и потолков, ремонт конструкций полов с заменой напольных покрытий, ремонт деревянного ограждения светового фонаря в верхнем ярусе с заменой остекления светового фонаря, локальный ремонт кровли и мест примыканий кровель с заменой трапов и ходовых мостиков, вычинка кирпичной кладки на локальных участках стен и мерлонов (каменные зубцы) с заменой покрытия последних, размещение санузла на 2 ярусе, ремонт системы электроснабжения, ремонт системы отопления и ремонт охранно-пожарной сигнализации.
Никольская башня: ремонт верхнего яруса (ремонт деревянного настила полов, замена деревянной подшивки потолка с укладкой утеплителя, размещение элементов электрообогрева, замена оконных заполнений яруса), локальный ремонт кровли и мест примыканий кровель с заменой трапов и ходовых мостиков, замена дверных заполнений, ремонт системы электроснабжения, ремонт существующих каменных ступеней (вычинка кладки ступеней) и ремонт охранно-пожарной сигнализации.
Ивановская башня: ремонт существующей деревянной кровли и элементов конструкций, противоаварийные работы на кровле, стенах, сводах, лестницах, проходах тюрьмы с вычинкой кладки, размещение санузла в 1 ярусе тюрьмы, ремонт системы электроснабжения и ремонт охранно-пожарной сигнализации.
Зачатьевская башня: организация входной группы через центральные деревянные ворота, организация светопрозрачных ограждений на 1 ярусе, санузел на 1 ярусе, замена напольных покрытий во 2 и 3 ярусах, ремонт системы электроснабжения и ремонт охранно-пожарной сигнализации.
Ранее сообщалось, что подготовка к работам по реставрации Нижегородского кремля начнется летом.
Напомним, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе обсуждения подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода договорились о реконструкции кремля на средства федерального бюджета.
Напомним также, что 17 апреля совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка земли для воссоздания фуникулера на откосе кремля в историческом центре Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+