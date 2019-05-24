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Происшествия

Ранее судимая воспитательница была трудоустроена в детский сад Нижнего Новгорода

30 мая 2019 09:35  [438] Происшествия

Ранее судимая воспитательница была трудоустроена в детский сад Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 мая 2019 года.

В ходе проверки установлено, что руководителем детского сада в марте 2019 года на должность младшего воспитателя принята женщина без истребования справки о наличии (отсутствии) у нее судимости и факта уголовного преследования.

Вместе с тем в феврале текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла мужу удар ножом в область грудной клетки, в связи с чем привлекается к уголовной ответственности по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В прокуратуре отметили, что ранее женщина была осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и отбыла в колонии 6 лет лишения свободы.

В связи с этими обстоятельствами, главе Нижнего Новгорода и руководителю детского сада прокуроры внесли представления об устранении допущенных нарушений.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования воспитатель уволена из образовательного учреждения.

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