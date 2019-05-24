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Общество

"Пластиковая операция" пройдет в Нижнем Новгороде 1 июня

30 мая 2019 10:19  [207] Общество

Экологическая акция "Пластиковая операция" пройдет в Нижнем Новгороде 1 июня 2019 года. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и Дню эколога (Всемирного дня охраны окружающей среды), сообщили в министерстве экологии региона.

В рамках акции специалисты регионального министерства экологии расскажут детям и их родителям, почему пластик опасен для окружающей среды и куда он отправится после попадания в спецконтейнер.

Также 1 июня каждый сможет принять участие в создании настоящего арт-объекта. Специалисты министерства создают карту Нижегородской области из крышечек от ПЭТ-бутылок. Всем желающим предлагается наклеить пластиковую крышку на контур карты. А за лучшие посты в соцсетях на фоне карты региона с хэштэгами #minecono#пластиккартаНО можно получить подарки от министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Акция пройдет в парке "Приокский" (вход у ост. Медицинская) в рамках фестиваля "МАЯКни хорошему настроению". Чтобы принять участие в акции достаточно найти желтый контейнер в зоне партнеров фестиваля и опустить в него пластиковую тару.

Старт акции в 14:00, окончание в 17:00.

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