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Общество

Краснокнижную птицу-пешехода обнаружили на территории Нижегородского кремля

30 мая 2019 15:09  [20] Общество

Фото: Асхат Каюмов

Уникальную птицу-пешехода из Международной Красной книги обнаружили на территории Нижегородского кремля. Об этом сообщает руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов.

Коростель поселился на склоне у стен кремля между Ивановской и Часовой башнями. Его заметили активисты Нижегородского отделения Союза охраны птиц России.

Отмечается, что птица обнаружена в центре Нижнего Новгорода впервые в истории зоологических исследований. В Европе эта птица имеет статус глобально редкой. В России она считается видом, нуждающийся в особом контроле за состоянием в природной среде.

"Жить эта птица может только на лугах с высокой травой. Очень не любит летать, но очень хорошо бегает. Даже на юг идет пешком, хотя способен перелететь Черное
море. Останется ли эта птица в городе, зависит от того, уцелеет ли трава
на склоне", - сказал Асхат Каюмов.

Он добавил, что склон кремля отнесен к луговым газонам, которые допускается выкашивать только два раза за сезон - в конце июля и в конце августа.

Напомним, занесенных в Красную книгу Нижегородской области птиц удалось сфотографировать под землей орнитологу.

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