"Уже этим летом на территории стадиона будут открыты дополнительные возможности для спорта и отдыха", - Глеб Никитин Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Одной из тем доклада губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по итогам работы регионального правительства за 2018 год на заседании регионального парламента 30 мая 2019 стало дальнейшее использование территории стадиона "Нижний Новгород". Он сообщил, что будут открыты дополнительные возможности для спорта и отдыха.

Отметим, что спортивно-развлекательная площадка у стадиона откроется 1 июня.

Тестовое открытие состоится в субботу в 11.20. В это время на главной сцене площадки пройдет спортивная зарядка для всех гостей. Ее проведут Олимпийская чемпионка Наталья Садова, призеры Олимпийских игр Валерия Сорокина и Анастасия Седова, а также боксер, чемпион Европы и мира Андрей Сироткин.

"В рамках первого этапа здесь появятся 2 мини-футбольных поля, 11 площадок для стритбола, теннисный корт, 4 площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, трасса для роликов, велодорожка, фудкорт", - рассказал глава региона.



В 11:30 стартует однодневный спортивный лагерь с участием представителей Российских студенческих отрядов – вожатых. В программе: конкурсы, соревнования, дворовые игры и мастер-классы.

В это же время около скейтпарка начнется мастер-класс от нижегородской роллер-школы для детей и взрослых.

В 11:50 на одном из полей для мини-футбола пройдет гала-матч между профессиональными футболистами МФК "Оргхим" и ребятами из футбольных школ Нижнего Новгорода. Одновременно на поле будут находиться пять игроков "Оргхима" и 15-18 ребят в возрасте 5-7 лет.

Также в день открытия на территории "Спорт Порт" пройдут показательные выступления скейтбордистов, театральные постановки на главной сцене, соревнования по мини-футболу, стритболу и флорболу, бесплатные EMS-тренировки и открытые секции по йоге и растяжке. Также в течение дня нижегородцы смогут посетить бесплатные экскурсии (сбор у входной группы).

1 июня на площадке откроется и сезон "Культурных пикников". В специальной зоне будет работать театральная школа, летняя библиотека, а также здесь можно будет поиграть в настольные игры.

Сам стадион тоже становится местом проведения крупных спортивных и культурных событий. Так, уже летом здесь пройдут несколько концертов, мероприятие в рамках фестиваля "Горький fest". 11 июня на стадионе состоится отборочный матч на Евро-2020 между сборными России и Кипра. С 10 по 11 октября впервые в Нижнем Новгороде здесь пройдет Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава".



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