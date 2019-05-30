"Строительство транспортной развязки в районе улицы Светлоярской станет подарком к 800-летию Нижнего Новгорода", - Глеб Никитин Общество

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На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 мая 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил доклад о результатах работы регионального правительства за 2018 год. Говоря о подготовке к предстоящему 800-летию, он рассказал, что в первом квартале 2020 года планируется завершить работы по проектированию и получению положительного заключения государственной экспертизы на строительство транспортной развязки в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

"Думаю, что реконструкция автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина и Светлоярской со строительством разноуровневой транспортной развязки в Сормовском районе станет прекрасным подарком сормовичам к 800-летию Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 2020-2021 годах, предполагаемый объем федеральных средств – около 2,8 млрд рублей.

В Сормовском районе сегодня более 160 тысяч жителей. Железнодорожная линия фактически отсекает от остального города жилые массивы, расположенные в северо-западной части района, а это около 55 тысяч сормовичей.

Напомним, областные власти намерены выделить 100 млн рублей для проектирования виадука на ул. Циолковского в Сормовском районе.

Ранее уже сообщалось, что виадук на улице Циолковского могут построить на федеральные деньги к 800-летию Нижнего Новгорода.