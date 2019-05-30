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Общество

Нижегородский водоканал заявил о возобновлении профориентационных экскурсий

30 мая 2019 17:34  [142] Общество

Нижегородский водоканал заявил о возобновлении профориентационных экскурсий на свои объекты в рамках взаимодействия с вузами Нижнего Новгорода и подготовки кадров в области водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Экскурсии традиционно проходят на двух объектах предприятия: на станции аэрации, где происходит очистка сточных вод, поступающих на станцию из Нижнего Новгорода и города Бора; и на Слудинской водопроводной станции. Отмечается, что там участники экскурсии смогут познакомиться с современными технологиями, применяемыми в процессе водоподготовки в областном центре: озонированием, обеззараживанием ультрафиолетом и гипохло-ритом натрия.

Посетить мероприятие могут студенты профильных направлений. В ходе экскурсии они смогут задать интересующие вопросы, в том числе и по дальнейшему трудоустройству на предприятие.

Все экскурсии проводятся бесплатно. При необходимости предоставляется транспорт (для учащихся старше 16 лет). Оставить заявку на проведение экскурсии можно по электронной почте: umarinina@vodokanal-nn.ru или по телефону 8(831) 246-99-24.

Напомним, в 2018 году объекты Нижегородского водоканала посетило более 300 студентов.

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