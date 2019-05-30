Александр Харламов занял пост генерального директора ХК "Торпедо" Спорт

Фото: ХК Торпедо

Александр Харламов занял пост генерального директора АНО ХК "Торпедо". Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, это стало известно в ходе заседания правления организации, которое проходило под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитин 30 мая 2019 года в Нижегородском кремле.

Прежний гендиректор Ян Голубовский подал заявление о досрочном расторжении контракта.

Ранее Александр Харламов занимал пост заместителя спортивного директора ХК ЦСКА.

"Александр Валерьевич - представитель яркой спортивной семьи. Валерий Харламов - настоящая легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру "Торпедо". Ему предстоит уделять большое внимание и развитию детско-юношеского спорта", - заявил Глеб Никитин.

"Спасибо за оказанную честь. "Торпедо" - это клуб с долгой и славной историей. Будет приятно в нем работать", - ответил Александр Харламов.

Кандидатура Александра Харламова была подержана всеми членами правления.

Кроме того, в этот день было принято решение о формировании нового состава правления. В него вошли: Глеб Никитин (председатель правления), Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов, Владимир Солдатенков.

Глеб Никитин также поблагодарил главного тренера клуба Дэвида Немировски за прошедший сезон.

"Команда показала очень неплохой результат и лишь немного не хватило, чтобы пройти дальше", - сказал он.