Юбилейный "Сабантуй" пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Татарский народный праздник "Сабантуй" отметят в Нижнем Новгороде в тридцатый раз 27 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжества пройдут в парке имени 1 Мая. В ходе заседания районного межнационального совета под председательством главы Канавинского района Михаила Шарова стало известно, что на праздник прибудут две делегации из районов Республики Татарстан.

Глава Канавинского района добавил, что народные гулянья, посвященные национальному празднику "Сабантуй", по традиции, будут сопровождаться национальными татарскими конкурсами, танцами и угощениями.

"Проведение этого праздника стало доброй традицией. С представителями Республики Татарстан давно налажены дружеские отношения. Национальный колорит "Сабантуя" всегда привлекал сотни гостей и участников. Благодаря таким мероприятиям мы больше узнаем о культуре и обычаях друг друга", - сказал Михаил Шаров.

На совете также присутствовали представители религиозных конфессий, представители еврейской, татарской, таджикской, дагестанской, армянской, корейской, украинской диаспор, представители японской и азербайджанской культур.

Напомним, праздник "Сабантуй" - одно из мероприятий комплексного плана по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Нижнего Новгорода на 2019 год, утвержденного главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.

Как сообщалось ранее, при администрации Нижнего Новгорода существует Межконфессиональный консультативный совет, его возглавляет глава города Нижнего Новгород Владимир Панов. Цель совета – совершенствование системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность в Нижнем Новгороде. Также при совете создана рабочая группа по межнациональным отношениям в целях поддержания и укрепления межнационального и межконфессионального согласия и решения межнациональных вопросов.

Напомним также, открытый чемпионат по борьбе на поясах "Корэш" прошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода во время праздника Сабантуй в 2018 году.