"Урок Мужества" прошел для студентов Павловского автомеханического техникума Общество

Урок, посвященный памяти Кавалера ордена Мужества Василия Танаева, прошел для студентов Павловского автомеханического техникума имени И.И.Лепсе. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Мероприятие организовала Нижегородская областная общественная организация ветеранов морской пехоты "Варяг", при информационной поддержке кинокомпании "Союз Маринс Групп" и журнала "Морской Пехотинец".

На протяжении многих лет организация "Варяг" проводит большую работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, организовывают уроки Мужества для молодого поколения, облагораживают памятники и мемориалы, расположенные по всей Нижегородской области.

Так, 29 мая для студентов Павловского автомеханического техникума ветераны провели урок Мужества, посвященный памяти Василия Танаева – командира отделения третьей десантно-штурмовой роты 106-го полка морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе Первой Чеченской кампании 26 мая 1995 года подразделение Танаева перешло в наступление через ущелье в направление поселка Агишты. В результате ожесточенных боев были уничтожены два пулеметных расчета боевиков, три огневые точки. Достигнув высоты 486,9 метра под шквальным огнем боевиков, подразделение Танаева сумело закрепиться на вершине, но для него самого этот бой стал последним – жизнь оборвал разорвавшийся снаряд боевиков. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Василий Александрович Танаев награжден Орденом Мужества (посмертно).

"Василий вырос добрым, отзывчивым, мужественным парнем – отличным защитником нашей могучей России. Мы никогда не забудем Василия! И я готова поклониться тем людям, которые берегут эту память. Вот уже 24 года морские пехотинцы из "Варяга" организовывают памятные мероприятия в нашем городе. Я уверена, что ребята, которые были сегодня на встрече, задумаются о цели жизни, о том как надо жить и какими надо быть. Спасибо тем, кто помнит героев, которые защищали нашу Родину, тем, кто помогает родителям погибших ребят – это большое дело", - рассказала заслуженный учитель России Алевтина Ивановна Егорова.

Во время урока ребята узнали о подвиге героя, который учился в их техникуме, услышали воспоминания преподавателей о Василии Александровиче, посмотрели фильмы о морской пехоте, созданные кинокомпанией "Союз Маринс Групп". После урока Мужества все собравшиеся смогли ознакомится с музейной экспозицией, рассказывающей о Героях Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, об истории становления морской пехоты России. Библиотеке техникума была передана подборка свежих выпусков журналов "Морской Пехотинец" и "Служба и Служение".

"Цель таких мероприятий – рассказать и показать подрастающему поколению подвиги наших земляков. И если после этого урока что-то западет к ребятам в сердца – значит мы все проводим эту работу не зря. Студенты подходили к нам после урока, задавали интересующие их вопросы. Молодежь у нас хорошая, просто необходимо заниматься с ними и воспитывать их вот на таких подвигах, как совершил Василий Танаев", - рассказал начальник Военного учетного стола Павловского района, гвардии капитан Воздушно-десантных войск Роберт Антонович Сохоян.

После урока Мужества ветераны морской пехоты и флота, преподаватели техникума и одноклассники Василий Танаева отправились на кладбище, где возложили цветы к могиле героя.