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Политика

"Озвучивая планы, губернатор подчеркнул, что задача стоит в достижении конкретных социальных результатов", – Александр Табачников

31 мая 2019 13:26  [422] Политика
Александр Табачников

Александр Табачников

Фото: НИА Нижний Новгород

"Озвучивая планы, губернатор подчеркнул, что задача стоит в достижении конкретных социальных результатов", – сказал заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников, комментируя отчет о работе регионального правительства за 2018 год, представленный главой региона Глебом Никитиным депутатам регионального парламента.

"За каждой программой и проектом стоит работа, работа и еще раз работа. Чтобы планы были реализованы, они должно быть обоснованы, детально проработаны и доказаны на федеральном уровне, чтобы в результате мы получили не просто деньги, а деньги с гарантией их успешной реализации", - добавил заявил заместитель председателя регионального парламента.

"При этом озвучивая планы, губернатор неоднократно подчеркнул, что задача стоит не в освоении денег, а в достижении конкретных социальных результатов. В области продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Они наполнены деньгами, разыграны конкурсы, все они находятся под контролем правительства Нижегородской области, губернатора, и, в том числе Законодательного собрания. При этом приход нового губернатора не привел к тому, что все старое было благополучно забыто. Было взято все лучшее от того, что было, хотя губернатор и его команда, естественно, привнесли очень много нового в Нижегородскую область", - отметил Александр Табачников.

"Видно, что Глеб Никитин глубоко погружен в очень многие темы, они ему близки, понятны и достаточно профессионально проработаны именно им. И тот уровень свободного владения вопросами, который мы сегодня увидели и услышали, лично в меня и в депутатский корпус вселил уверенность, что и задачи будут реализованы, и те амбициозные планы, которые есть - это не просто планы, а реальные результаты, которые мы увидим в ближайшее время", - заключил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

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