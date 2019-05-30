Движение транспорта на Нижневолжской набережной будет перекрыто 1 июня в связи с проведением массового забега "Зеленый марафон". Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Ограничение будет действовать на участке от ул. Широкой (в районе Зеленского съезда) до паромной переправы (в районе Георгиевского съезда). Движение по самим съездам ограничено не будет.
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