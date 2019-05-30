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Общество

Правительство Нижегородской области планирует интегрировать проект участника Global City Hackathon в систему взаимодействия с жителями

01 июня 2019 09:20  [351] Общество

Правительство Нижегородской области планирует интегрировать проект участника Global City Hackathon в разрабатываемую комплексную систему взаимодействия с жителями. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Как заявил министр информационных технологий и связи региона Сергей Ефимов, на Global City Hackathon, прошедшем в Нижнем Новгороде в апреле текущего года, было представлено много достойных и инновационных проектов, сильные команды участников. Все проекты, вышедшие в финал, имели высокий уровень проработки.

"Идеи участников показали нам, какие насущные проблемы испытывают граждане, которые, может быть, не всегда видны "из кабинетов". Сейчас мы работаем над созданием комплексной системы взаимодействия с жителями, схожего с порталом "Добродел" в Московской области. Запустить его рассчитываем до конца этого года. Один из проектов финалистов Хакатона очень хорошо вписывается в концепцию портала - платформа "Socialest" для совместного решения городских задач силами
жителей, приложение помогает найти единомышленников для хороших дел. Мы планируем его с помощью ребят интегрировать в большой проект, и очень надеемся, что это поможет сделать наш регион лучше, а жизнь людей в нем комфортнее", - отметил Сергей Ефимов.

Напомним, что 19−21 апреля 2019 года участники Global City Hackathon разрабатывали прототипы цифровых сервисов для решения актуальных городских задач. В мероприятии приняли участие 200 специалистов из Нижнего Новгорода: эксперты в области социальных задач и цифровых технологий, стартап-команды, программисты, дизайнеры, маркетологи и социологи.

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