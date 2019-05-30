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Общество

Посевная в Нижегородской области вышла на финишную прямую

01 июня 2019 13:32  [329] Общество

Посевная в Нижегородской области вышла на финишную прямую.

Как сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, посевные работы в регионе близки в завершению. Засеяно 590 тыс. гектаров, в то время как плановый показатель - 605 тыс. гектаров.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, посевная прошла без особых трудностей. Этому способствовали ранняя весна и успешное финансирование.

"В целом в посевную кампанию вложено порядка 6 миллиардов рублей. С каждым годом
финансирование увеличивается, оно возросло и в 2019 году. Нам необходимо координировать свои меры поддержки так, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных государственных средств. Все это должно принести результат в виде достойного урожая", - заявил Николай Денисов.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области планируется произвести свыше 1,1 млн тонн зерна, более 350 тысяч тонн картофеля, почти 50 тысяч тонн овощей, около 220 тысяч тонн сахарной свеклы, 2,5 тысяч тонн льно- и пеньковолокна. Таким образом, в текущем году вырастет производство практически всех основных видов сельхозпродукции.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

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