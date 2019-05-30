Волонтеры "Единой России" приводят в порядок объекты соцсферы, поврежденные во время взрыва в Дзержинске Нижегородской области Общество

Фото предоставлено НРО Единая Россия

Сегодня, 2 июня, с раннего утра в Дзержинске сотрудники Нижегородского регионального отделения "Единой России" и волонтеры партии приводят в порядок детские сады и школы, пострадавшие в результате взрывов на заводе "Кристалл" 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба НРО. Согласно информации, всего в результате ударной волны пострадало около 70 детских садов и 31 школа.

"Серьезных повреждений нет, но выбиты стекла. Поставлена задача устранить последствия в самые короткие сроки. Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам дневной работы оперативного штаба.

По информации пресс-службы отделения "ЕР", всего на объектах работают около 150 волонтеров партии.

"В понедельник пройдет ЕГЭ, начнут работать детские лагеря на базе школ, поэтому мы должны привести в нормативное состояние всю поврежденную инфраструктуру. Взрывная волна в радиусе нескольких

километров нанесла урон зданиям и сооружениям. Где-то выбиты стекла, где- то деформированы входные группы. Времени мало, поэтому работаем группами сразу на нескольких объектах", - заявил секретарь Нижегородского

регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Денис Москвин.

Следует заметить, что в основном, во всех учреждениях пострадали стекла. Так, например, в

школе №32 ударной волной выбило 82 окна. Работы на поврежденных от взрыва объектах будут продолжаться в

течение всего дня.

Напомним, 1 июня в11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб и на место тут же выехал его заместитель Дмитрий Краснов.