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Общество

Волонтеры "Единой России" приводят в порядок объекты соцсферы, поврежденные во время взрыва в Дзержинске Нижегородской области

02 июня 2019 14:08  [349] Общество
Фото предоставлено НРО Единая Россия

Фото предоставлено НРО Единая Россия

Сегодня, 2 июня, с раннего утра в Дзержинске сотрудники Нижегородского регионального отделения "Единой России" и волонтеры партии приводят в порядок детские сады и школы, пострадавшие в результате взрывов на заводе "Кристалл" 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба НРО. Согласно информации, всего в результате ударной волны пострадало около 70 детских садов и 31 школа.

"Серьезных повреждений нет, но выбиты стекла. Поставлена задача устранить последствия в самые короткие сроки. Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам дневной работы оперативного штаба.

По информации пресс-службы отделения "ЕР", всего на объектах работают около 150 волонтеров партии.

"В понедельник пройдет ЕГЭ, начнут работать детские лагеря на базе школ, поэтому мы должны привести в нормативное состояние всю поврежденную инфраструктуру. Взрывная волна в радиусе нескольких
километров нанесла урон зданиям и сооружениям. Где-то выбиты стекла, где- то деформированы входные группы. Времени мало, поэтому работаем группами сразу на нескольких объектах", - заявил секретарь Нижегородского
регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Денис Москвин.

Следует заметить, что в основном, во всех учреждениях пострадали стекла. Так, например, в
школе №32 ударной волной выбило 82 окна. Работы на поврежденных от взрыва объектах будут продолжаться в
течение всего дня.

Напомним, 1 июня в11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб и на место тут же выехал его заместитель Дмитрий Краснов.

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