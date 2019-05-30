Три летних лагеря в Сосновском районе Нижегородской области получили предостережения от прокуратуры Происшествия

Три летних лагеря при школах в Сосновском районе Нижегородской области получили предостережения от прокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве 3 июня 2019 года.

Согласно информации, районная прокуратура совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора проверили соблюдения образовательными учреждениями законодательства при подготовке к организации летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе состоящих на профилактических учетах.

Летние лагеря должны были начать работу 1 июня 2019 года. Однако на момент проверки не у всех работников пищеблоков оказались на руках документы о прохождении медицинских осмотров. А также не везде была проведена акарицидная обработка территории.

В связи с этим директорам образовательных учреждений были объявлены предостережения.