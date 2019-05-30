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Общество

Пять многодетных семей из г. Бор Нижегородской области получили денежные сертификаты

03 июня 2019 10:35  [291] Общество

Фото: ЗС НО

Пять многодетных семей из г. Бор Нижегородской области получили денежные сертификаты и сладкие подарки на городском празднике "Маленькие дети на большой планете", организованном при поддержке председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Праздник проходил 1 июня на территории культурного центра "Теплоход".

"Желаю ребятам отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений. Вручать многодетным семьям подарки - это всегда очень приятная миссия. Также приятно отметить, что количество таких семей в Борском городском округе стабильно растет. Необходимо сделать так, чтобы каждый маленький борчанин рос в любви и радости, в благополучии", - сказал Евгений Лебедев.

Как было отмечено в ходе мероприятия, в 2019 году День защиты детей отмечается во всем мире уже в 70-й раз. В 2018 году в России стартовало Десятилетие детства - государственная стратегия, принятая по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и в рамках которой Правительством России реализуется более 130 мероприятий. По словам Евгения Лебедева, ресурсы государства направлены на то, чтобы обеспечить успешное развитие и образование каждого ребенка.

Для всех участников праздника был показан интерактивный спектакль "Там на неведомых дорожках".

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