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Бизнес

Банк "Открытие" намерен направить на выплату дивидендов за 2018 год 2 млрд рублей

03 июня 2019 11:01  [184] Бизнес

Наблюдательный совет банка "Открытие" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 2 млрд рублей, что составляет 33,9% от чистой прибыли банка "Открытие" по РСБУ за 2018 год, которая составила 5,9 млрд рублей.

Дата закрытия реестра определена на 9 июля 2019 года.

"Мы считаем выплату дивидендов важнейшим принципом нашей работы, именно поэтому наблюдательный совет и принял такое решение. Даже несмотря на то, что стратегия развития банка не предполагала дивидендные выплаты по итогам 2018 года", - сказал президент- председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"В случае достижения запланированных финансовых результатов в 2019 году, а итоги первых пяти месяцев вселяют уверенность в это, сумма дивидендов увеличится", - добавил он.

Напомним, что Группа "Открытие" I квартале 2019 года получила 23,8 млрд рублей чистой прибыли. Операционный доход по итогам I квартала достиг 41 млрд рублей и вырос на треть по сравнению с IV кварталом 2018 года.

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