Коллектив "ГосНИИ "Кристалл" настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы, - руководство НИИ Происшествия

Коллектив АО "ГосНИИ "Кристалл" решительно настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы. Об этом говорится в сообщении НИИ.

На территории "Кристалла" 1 июня 2019 года произошел взрыв, который разрушил пять зданий. В результате ЧП в лечебные учреждения обратились 27 человек, из которых 11 отпущены домой.

В настоящее время создана комиссия по расследованию причин аварии. Уже в субботу, 1 июня, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.

Сегодня с утра врио исполнительного директора ГосНИИ "Кристалл" Александр Меркин встретился с трудовым коллективом предприятия и призвал приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента.

"В настоящее время сформированы бригады из работников. Коллектив решительно настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы", - говорится в сообщении ГосНИИ "Кристалл".

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил больницу скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске людьми. В лечебном учреждении, по данным на 2 июня, находятся 15 человек, попавших под взрывную волну на территории НИИ. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления, а врачей поблагодарил за работу.

Напомним также, что правительство региона выделит материальную помощь госпитализированным в результате ЧП на дзержинском заводе.

Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, а также по 50 тысяч рублей из бюджета Дзержинска.

Помимо этого, правительство Нижегородской области займется координацией выполнения работ по восстановлению объектов и возмещению ущерба работодателем пострадавшим сотрудникам завода.