Новый сезон летних благотворительных концертов стартовал в Нижегородской филармонии Культура и отдых

Новый 62-й сезон летних благотворительных концертов стартовал в Нижегородской филармонии 2 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте учреждения.

На открытии сезона солисты Академического симфонического оркестра сыграли композиции Шостаковича, Брамса, Бруха, Орбеляна, Мокроусова, Колмановского и Блантера.

Бесплатные концерты Академического симфонического оркестра под руководством народного артиста Александра Скульского продлятся до 21 июля включительно.

5 июня 18:00 спектакль-опера "Рита, или Пиратский треугольник" Доницетти (творческое объединение студентов Нижегородской консерватории "Молодая опера")

Дирижер – Александр Скульский

Режиссер-постановщик — Владимир Агабабов

7 июня 18:00 в программе: романс для скрипки с оркестром фа минор Дворжака, ария Марфы из оперы "Царская невеста" Римского-Корсакова, ария Мими из оперы "Богема" Пуччини, концерт для кларнета с оркестром Кожелух, "You're beautiful" Дж. Бландт, концерт для двух труб с оркестром До мажор Вивальди, концерт для двух валторн с оркестром Ми-бемоль мажор (версия для двух труб) Талемана (Солисты: Екатерина Савиных - скрипка, Нина Астафьева – сопрано, Сергей Артемьев – кларнет, саксофон, Михаил Полунов – труба, Георгий Сибилев – труба).

Дирижер – Ренат ЖИГАНШИН

9 июня 18:00 в программе: фрагменты из мюзиклов "Кошки", "Призрак оперы", "Вестсайдская история", "Скрипач на крыше", "Кабаре", "Чикаго", "Юг Тихого океана" и др (ансамбль "Пятерка из оркестра": Марина Вишнякова - скрипка, Юлия Красотская - скрипка, Оксана Ворошева - альт, Константин Новоселов - контрабас, Андрей Филатов – ударные, при участии Марата Газарова – кларнет).

12 июня 18:00 в программе: арии, романсы, песни современных композиторов "Над Волгой широкой"(солисты музыкально-литературного лектория).

14 июня в 18:00 в программе: концерт для фагота с оркестром Ми-бемоль мажор Гертеля, концертино для кларнета с оркестром Тартини, сегидилья из оперы "Кармен" Бизе, сцена Любаши из оперы "Царская невеста" Римского-Корсакова, первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского (Солисты: лауреат международных конкурсов Анна Генюшене - фортепиано (Москва), Ирина Мантурова - меццо-сопрано, Николай Кустов -фагот, Марат Газаров – кларнет).

Дирижер – Ренат Жиганшин.

16 июня в 18:00 в программе: концерт для скрипки с оркестром До мажор Гайдна, девятая симфония Шостаковича (Солист — Владимир Марков - скрипка).

Дирижер — Евгений Клейнер (Россия-Испания).

19 июня в 18:00 в программе: концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса, первый концерт для фортепиано с оркестром Брамса (Солисты: Наталья Гринько - скрипка, лауреат международных конкурсов Роман Борисов – фортепиано (Новосибирск)

Дирижер — Александр Скульский.

21 июня в 18:00 в программе: "Рассвет на Москве-реке" из оперы "Хованщина" Мусоргского, ариозо Мазепы из оперы "Мазепа" Чайковского, ария Франчески из оперы "Франческа да Римини" Рахманинова, интродукция и Ария Елецкого из оперы "Пиковая дама" Чайковского, увертюра к опере "Севильский цирюльник" Россини, сцена Родриго из оперы "Дон Карлос" Верди, вальс Мюзетты из оперы "Богема" Пуччини, ария Дон Жуана из оперы "Дон Жуан" Моцарта, увертюра к опере "Сила судьбы" Верди (Солисты: Евгения Думкина - сопрано, Герман Десятников - баритон).

Дирижер — заслуженный деятель искусств России Виктор Куржавский.

23 июня в 18:00 в программе: концерт для скрипки с оркестром Чайковского, первый концерт для фортепиано с оркестром Листа (Солисты: Максим Вотинцев – скрипка (Москва), Полина Ушакова - фортепиано (Швейцария)).

Дирижер — заслуженная артистка РФ Ольга Нестерова (Чебоксары).

26 июня в 18:00 в программе концерт для двух флейт с оркестром соль минор Кванца, кончертоне для двух скрипок с оркестром До мажор Моцарта, поэма для фортепиано с оркестром "Проклятье" Листа (Солисты: Екатерина Савиных и Валерия Силкина - скрипки, Владимир Висич и Кирилл Трофимов - флейты, лауреат международных конкурсов Юрий Шадрин – фортепиано (Россия-США).

Дирижер — Ренат Жиганшин.

28 июня в 18:00 в программе: Бранденбургский концерт № 4 Баха, серенада для струнных Элгара, серенада для струнных ор. 6 Й. Сук (народный артист России, лауреат Международных конкурсов скрипачей Валентин Жук, Наталья Полунова, Сергей Заякин - флейты, Надежда Хлынова - клавесин). Презентация книги мемуаров "Вы были музыкой во льду..."

Дирижер— Валентин Жук (Россия-Нидерланды).

30 июня в 18:00 в программе: "Классическая симфония" Прокофьева, скрипичные соло и оркестровые сцены из балетов Глазунова и Чайковского (Солистка — Светлана Зверева -скрипка).

Дирижер — Валентин Жук (Россия-Нидерланды).

3 июля в 18:00 в программе: четвертая симфония ("Итальянская") Мендельсона, двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром Брамса (Солисты: Владимир Солуянов - скрипка (Москва), Александр Забабуркин - виолончель (Москва)).

Дирижер – Грегор Бёттхер (Германия)

5 июля в 18:00 в программе: увертюра "Кориолан" Бетховена увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Чайковского, "Арагонская хота" Глинки, увертюра "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Кикимора" Лядова, "Вокализ" для симфонического оркестра Рахманинова.

Дирижер – лауреат I премии II Всероссийского музыкального конкурса Тимофей Гольберг (Москва)

7 июля в 18:00 в программе: Концерт для гобоя с оркестром И.Х. Баха, симфониетта № 3 Вантеева, концерт для альта с оркестром И.Х. Баха, два "Венгерских танца" для скрипки и струнных Брамса, концерт для контрабаса с оркестром Диттерсдорф, концертштюк для трубы с оркестром Брандта (Солисты: Екатерина Метелева - гобой, Ольга Лебедева -альт, Дмитрий Терехов - контрабас, Владимир Дорохин – скрипка, Георгий Сибилев – труба).

Дирижер – Ренат Жиганшин

10 июля в 18:00 в программе: концерт для двух альтов с оркестром Телемана, концерт для скрипки и альта с оркестром Терье (Солисты: Екатерина Пятижерцева, Кристина Часовских - альты, лауреаты международных конкурсов Владимир Добровольский – скрипка, Карина Кузьмина - альт).

Дирижер — Александр Скульский.

12 июля в 18:00 в программе: концерт № 1 для скрипки с оркестром "Кол Нидрей", вариации для виолончели с оркестром Бруха, концерт для трубы с оркестром Нестерова (Солист — лауреат всесоюзного и республиканского конкурсов Геннадий Егин - скрипка, Наталья Гусихина - виолончель, Михаил Полунов - труба).

Дирижер — Ренат Жиганшин.

14 июля в 18:00 концерт солистов музыкально-литературного лектория "Его души серебряные струны" памяти заслуженного артиста России Иосифа Штиллера.

17 июля в 18:00 в программе: двойной концерт для скрипки и альта с оркестром Бруха, ария Тоски из оперы "Тоска" и ария Манон из оперы "Манон Леско" Пуччини, второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова (Солисты: Мария Мазун - скрипка, лауреат международных конкурсов Маргарита Кувшинова - альт, Наргиза Палванова - сопрано, лауреат международных конкурсов Денис Громов - фортепиано (Москва)).

Дирижер – Александр Скульский.

19 июля в 18:00 в программе: кончертанте для флейты и гобоя с оркестром Мошелеса, симфония № 9 "Из Нового Света" Дворжака (Солисты: Наталья Полунова - флейта, Артем Васенин - гобой).

Дирижер — заслуженный артист РФ Олег Худяков (Москва)

21 июля в 18:00 - закрытие летнего сезона "GRADUS AD PARNASSUM". В программе: увертюра "Нюрнбергские майстерзингеры" Вагнера, три танца из Сюиты № 3 для флейты с оркестром И.С. Баха, "Полёт валькирий" из оперы "Валькирия" Вагнера, третий концерт для скрипки с оркестром Моцарта, антракт к III действию оперы "Лоэнгрин" Вагнера, пять пьес для скрипки с оркестром Чайковского (Солисты: Анна Скульская - флейта, скрипка (США), солистка камерного ансамбля "Солисты Москвы" п/р Ю. Башмета Ольга Колгатина - скрипка (Москва).

Дирижер — Александр Скульский.

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