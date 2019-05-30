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Происшествия

Младенец погиб в ДТП с пьяным водителем ВАЗа в Нижегородской области

03 июня 2019 12:45  [210] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Младенец погиб в ДТП с пьяным водителем ВАЗа в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло 1 июня в Навашино, когда в 18:15 на ул. Советская 36-летний водитель (стаж 18 лет), в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, опрокинул автомобиль в кювет и потом наехал на ограждение.

В результате ДТП мальчик 2018 года рождения скончался. В машине находилось еще трое детей: трехлетний мальчик, которого осмотрели в больнице и отпустили домой, и две 10-летних девочки, одну из которых также отпустили после осмотра медиками, а вторую госпитализировали в больницу Выксы.

Помимо этого в автомобиле находились трое взрослых. Все они также получили травмы.

Водитель госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом таза, еще двое взрослых пассажиров отпущены домой, однако у 32-летней женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана парарбитальной области, перелом костей носа и перелом нижней челюсти, а у 28-летнему молодому человеку поставили диагноз закрытый перелом левой лучевой кости.

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