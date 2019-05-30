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Общество

Акция по экологическому просвещению прошла в Нижнем Новгороде

03 июня 2019 12:46  [236] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Акция по экологическому просвещению "Пластиковая операция", приуроченная к Дню защиты детей и Дню эколога,  прошла в парке "Приокский" в Нижнем Новгороде 1 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Организаторами выступили министерство экологии и природных ресурсов региона совместно с "МАГ ГРУП". В рамках акции специалисты минэкологии рассказали детям и их родителям, почему пластик опасен для окружающей среды, и куда он отправится после попадания в спецконтейнер.

"Пластик может разлагаться в природе больше сотни лет, поэтому его сбор и утилизация является важной экологической задачей. И об этом необходимо рассказывать с самого раннего возраста, поэтому мы и решили приурочить акцию ко Дню защиты детей. Тем более, экологическое воспитание сейчас является одним из приоритетных направлений работы министерства", - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Кроме того, нижегородцы приняли участие в создании карты Нижегородской области из крышечек от ПЭТ-бутылок.

Напомним, об экологическом воспитании молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не раз говорил на заседаниях рабочей группы по экологии Государственного совета России. Глава региона отметил, что сейчас важно изменить сознание людей в отношении сохранения окружающей среды и с детства рассказывать им о правильном обращении с отходами.

Напомним также, что с 2019 года в России началась реализация национального проекта "Экология", который был утвержден президентом России Владимиром Путиным.

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