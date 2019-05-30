Нижегородские аграрии начали заготовку сена и сенажа Общество

Кормозаготовительная кампания стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Первыми заготавливать сено и сенаж начали аграрии Арзамасского, Ардатовского, Богородского, Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Кстовского и Лысковского районов.

По данным регионального минсельхоза, в 2019 году планируется заготовить не менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.