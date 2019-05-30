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03 июня 2019 14:41  [152] Нижегородские аграрии начали заготовку сена и сенажа
Общество

Нижегородские аграрии начали заготовку сена и сенажа

03 июня 2019 14:41  [152] Общество

Кормозаготовительная кампания стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Первыми заготавливать сено и сенаж начали аграрии Арзамасского, Ардатовского, Богородского, Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Кстовского и Лысковского районов.

По данным регионального минсельхоза, в 2019 году планируется заготовить не менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

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