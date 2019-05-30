Почти 40 нижегородских НКО получат гранты президента РФ на 61 млн рублей Общество

Почти 40 некоммерческих организаций (НКО) Нижегородской области получат гранты президента РФ на 61 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Каждый из проектов - это вклад в развитие культурной жизни региона и поддержание исторической памяти, работа по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и патриотическому воспитанию детей, развитие гражданского общества", - сказал Глеб Никитин. По словам губернатора, получение президентских грантов не просто возможность финансовой поддержки для реализации проекта, но и знак качества, необходимый для того, чтобы начинание получило продолжение в следующие годы.

По итогам первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ победителями стали 37 проектов НКО региона

В целом в перечень победителей конкурса вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса, составляет 3,3 млрд рублей.

Из Нижегородской области победителями стали 37 НКО. На реализацию этих проектов выделено 61,4 млн рублей. Проекты, которые будут финансироваться на эти деньги связаны с социальным обслуживанием, поддержкой и защитой граждан; сохранением исторической памяти; поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства; охраной здоровья граждан, пропагандой здорового образа жизни; поддержкой проектов в области культуры и искусства, науки, образования, просвещения; охраной окружающей среды и защита животных.

В Приволжском федеральном округе по итогам первого конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества Нижегородская область занимает третье место по количеству победителей и сумме привлеченных средств. Напомним, в 2018 году 71 нижегородская некоммерческая организация выиграла более 105 млн рублей на конкурсе президентских грантов, что на 5 млн больше, чем в 2017 году.