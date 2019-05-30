Более 7 тысяч человек посетили спортивную площадку около стадиона "Нижний Новгород" за первые два дня Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Более 7 тысяч человек посетили спортивно-развлекательную площадку "Спорт Порт" на территории стадиона "Нижний Новгород" в первые два дня работы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В день открытия заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов и министр спорта региона Сергей Панов приняли участие в матче по стритболу 3x3.

"Нам очень важно продолжать использовать территорию стадиона "Нижний Новгород" не только во время футбольных матчей. У нас уже есть довольно удачный опыт с зимней площадкой, которую посетили почти 100 тысяч человек, и вот теперь мы открываем летнюю", - отметил Александр Югов.

"В рамках реализации проекта "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография", президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить количество занимающихся спортом жителей страны до 55% к 2024 году. Это действительно важно. Поэтому мы создаём такие площадки как "Спорт Порт", куда можно прийти всей семьёй, позаниматься спортом и культурно и весело провести свободное время", - добавил заместитель губернатора.

Во время открытия зоны мини-футбола состоялся гала-матч между профессиональными футболистами МФК "Оргхим" и ребятами из футбольных школ Нижнего Новгорода. Основное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти победу отпраздновали дети. После встречи побеждённые наградили победителей памятными сувенирами.

Главную сцену площадки открыла массовая зарядка от известных нижегородских спортсменов. В течение дня гости площадки могли посетить открытые уроки по растяжке, мастер-классы по катанию на скейтборде и роликах. В течение всего дня на главной сцене выступали популярные нижегородские музыкальные группы, сольные исполнители, показывали спектакли. Завершил день открытия просмотр трансляции финала Лиги Чемпионов под открытым небом.

Напомним, тестовое открытие площадки состоялось 1 июня 2019 года. Она будет работать для нижегородцев и гостей города все лето бесплатно.

Сейчас на территории стадиона "Нижний Новгород" работают два мини-футбольных поля, одиннадцать площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадка для просмотра кино под открытым небом, зона настольных игр, детская зона, скейтпарк, фудкорт. В рамках второй очереди, ближе к середине июня, на площадке появятся скейтпарк, зона пляжного волейбола, верёвочный парк.

Площадка будет работать с понедельник по четверг с 9:00 до 23:00, с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни - с 8:00 до 00:00.