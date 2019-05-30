ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске прошел в штатном режиме Общество

ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске Нижегородской области прошел в штатном режиме, несмотря на ЧП, которое произошло 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ЕГЭ в школах Дзержинска прошел утром 3 июня. Школы №№ 9, 23, 36, 37, где были повреждены оконные стекла, восстановлены, учреждения прошли федеральную проверку технической готовности пунктов проведения экзамена.

"В связи с тем, что в понедельник в четырех образовательных организациях Дзержинска должны были заработать пункты проведения экзаменов, детские сады - принять малышей, заработать пришкольные лагеря, в субботу-воскресенье были мобилизованы все педагогические коллективы, родители, волонтеры. Буквально за 1,5 дня общими усилиями нам удалось добиться того, что все учреждения сегодня открыли свои двери для воспитанников и обучающихся. Более того, утвержденные образовательные организации прошли федеральную проверку технической готовности пунктов проведения экзаменов и работают в штатном режиме", - отметила сегодня директор департамента образования Дзержинск Ольга Палеева.

Она также подчеркнула, что все помещения приведены в надлежащий вид, а территории безопасны для нахождения там детей.

Так, в школе №9, где сегодня открылся ППЭ, под проведение ЕГЭ задействована 21 аудитория. Русский язык пришли сдавать порядка 280 выпускников.

"В момент происшествия я была в школе. Все среагировали настолько быстро - не было столько дел, сколько пришло родителей и учителей на помощь! Всю работу выполнили в субботу, за 6 часов - нарезали и вставили 16 стекол. Я очень благодарна всем, кто откликнулся", - сообщила директор школы №9 Дзержинска Елена Игошина.

"Мне позвонила классный руководитель дочери и попросила прийти. Я никогда не отказываю, а тут такая ситуация - без лишних вопросов готов был оказать любую помощь. Сами понимаете, дети - это первоочередное", - рассказал папа обучающейся данной школы Григорий Ильин.

О случившемся многие жители узнавали из интернета. По словам волонтера Павла Емельянова, не прошло и часа после происшествия, как в интернете был запущен хэштег "Дзержинск вместе", под которым волонтеры объединили данные о повреждениях.

"Мы помогали ликвидировать последствия взрывов в первые часы после происшествия. Ездили организованной бригадой, вывозили мусор и стекла с пострадавших объектов. В то время, как кто-то пытался посеять панику, все жители, молодежь, поисково-спасательные отряды Дзержинска и Нижнего Новгорода объединились. С такой командой ничего не страшно", - заявил Павел Емельянов.

Сами выпускники, пришедшие с утра на экзамен в образовательную организацию, никаких повреждений не заметили.

"Когда я узнала о случившемся из сводок новостей, то волновалась, как же пройдет экзамен. С детства у меня была мечта стать журналистом, и сейчас я прикладываю все усилия, чтобы добиться этого. Считаю, что если есть цель, то любые препятствия по плечу. А сегодня я вижу, что все сработали настолько слаженно, что ни малейшего следа или напоминания о происшествии не осталось - нам создали комфортные условия", - рассказала выпускница школы №22 Дзержинска Мария Волькова.

Всего по Нижегородской области русский язык сегодня сдавали 12714 выпускников. До этого обучающиеся уже могли сдать географию, литературу, математику, химию и историю.

Напомним, 1 июня 2019 года произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб. Каждый район Нижнего Новгорода выделил по две бригады от управляющих компаний, также привлечение волонтеров организовало региональное отделение партии "Единая Россия". Всего более 2 тысяч человек добровольно приняли участие в устранении последствий происшествия в эти выходные в Дзержинске.

"Самое главное сейчас - обеспечить нормальное течение жизни для всех дзержинцев. Мне хочется поблагодарить всех, кто оперативно включился в работу по долгу службы или по зову сердца. Со своей стороны правительство региона и администрация города сделают все возможное, чтобы в максимально оперативные сроки ликвидировать последствия аварии", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.