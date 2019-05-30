Погребение бронзового века обнаружили археологи на окраине Нижнего Новгорода Общество

Один из элементов раскопок Фото: С официальной страницы Института археологии РАН в соцсети

Погребение бронзового века обнаружили археологи на окраине Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

Участники Волжской экспедиции ИА РАН пояснили, что три с лишним тысячи лет назад здесь был похоронен представитель балановской культуры: это археологическая культура бронзового века, которая входит в общность культур каменных топоров и шнуровой керамики.

Такое название группа получила по традиции класть в мужские погребения боевой каменный топор: именно такой топор и нашли археологи в нижегородском захоронении. Название «шнуровая керамика» было дано по узорам на лепных сосудах, которые украшались отпечатками веревок на мокрой глине.

Кроме каменного топора, в погребении найдены один большой и два маленьких керамических горшка и фрагменты зубов.

Изучения грунта из внутренней части горшков, возможно, позволит определить, была ли в них ритуальная пища, которую использовали в погребальном обряде. В захоронении не сохранилось остатков костей, но, судя по отпечаткам костяка в грунте, погребение было совершено в скорченном положении на боку.

Находка была сделана во время археологических исследований перед тем, как на этом месте планировалось построить административное здание.

Сейчас раскопки продолжаются, и не исключено, что будут найдены и другие погребения.

Напомним, что в 2018 году на территории Нижегородского кремля во время археологических раскопок найден средневековый культурный слой и некрополь, где на площади около 160 квадратных метров вскрыто 302 погребения. Предположительно, на этом участке находится еще около 700 погребений.