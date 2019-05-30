МСП Банк разрушил "стеклянную стену" между предпринимателями и банком

Фото: МСП Банк

МСП Банк разрушил "стеклянную стену" между предпринимателями и банком в ходе встречи на бизнес-завтраке в Нижнем Новгороде 28 мая 2019 года. Такую цель в начале мероприятия озвучил заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.

"Зачастую предприниматели стесняются обратиться за волнующими их вопросами в банк. Сегодня мы решили раскрыть наши маленькие секреты и рассказать о том, как происходит взаимодействие с предпринимателями по вопросам кредита или гарантии изнутри. Что нас волнует в первую очередь. Какие вопросы возникают при анализе тех или иных заявок", - пояснил он.

Нижегородским предпринимателям представили основные продукты банка: это оборотное кредитование, инвестиционные кредиты и предоставление банковских гарантий в рамках закупок. Среди приоритетных ниш банка, которым предоставляются специальные продукты, директор департамента региональных программ Михаил Афанасьев назвал сельское хозяйство, кредитование бизнеса моногородов, высокотехнологичные стартапы, женский бизнес, спорт, серебряный возраст и т.д.

Качество бухгалтерской отчетности ложится в основу рейтинга клиента.

На бизнес-завтраке присутствовал директор департамента кредитных рисков Александр Доброслов, что уже, по словам Романа Капиноса свидетельствует об открытости банка. Он рассказал представителям малого и среднего бизнеса о базовых критериях, на которые ориентируется банк на этапе экспертизы рисков по поступающим заявкам.

Оказалось, что в первую очередь банком учитывается качество бухгалтерской отчётности, которая ложится в основу рейтинга клиента. Недостаточное качество ведения бухгалтерской отчётности – одна из наиболее частых проблем. Особенно это касается отсутствия связанности между оборотно-сальдовой ведомостью (ОСВ) и данными отчетности. Кроме того, оценивается деловая репутация клиента, его опыт на рынке и кредитная история, проводится анализ действующих арбитражей и исполнительных производств.

Что касается финансовых триггеров (условий невыполнение которых влечет за собой отказ банка по заявке), их у МСП Банка пять. Во-первых, доля собственного участия клиента в бизнесе должна быть не менее 20%. Во-вторых, внеоборотные активы должны быть полностью профинансированы за счёт собственного капитала и долгосрочных пассивов клиента. В-третьих, операционной прибыли должно быть достаточно для уплаты процентов по всем кредитным обязательствам. В частности, планируемый чистый денежный поток должен соотноситься с кредитом. В-четвертых, деятельность предприятия должна быть рентабельна. В-пятых, бизнес должен развиваться динамично.

"Когда мы видим, что компания с огромным оборотом из квартала в квартал показывают низкую рентабельность, это вызывает вопросы", - прокомментировал Роман Капинос.

"Для банка комфортно, когда риск идёт на паритетных началах с клиентом".

Дополнительно к базовым критериям при оценке рисков по инвестиционным проектам, МСП Банк смотрит на опыт команды по их реализации. Также важный момент – это доля собственного участия бенефициара в проекте.

"Для банка комфортно, когда риск идёт на паритетных началах. Рекомендуемое требование по доле собственного участия у нас 20%. Мы стараемся дополнительно в рамках оценки рисков проектного финансирования, рекомендовать клиентам увеличить долю собственного участия до 30%", - сказал Александр Доброслов.

Также учитываются подтвержденный рынок сбыта и анализ конкурентной среды. Весомым аргументом для принятия положительного решения о кредитовании проектов становится наличие независимого маркетингового исследования.

"По технологически сложным или строительным проектам в банк необходимо предоставить финансово-технический аудит проекта. Это бюджет, график реализации, производственные мощности, технологии, достаточность исходно разрешительная и правоустанавливающая документация по проекту", - добавил Александр Доброслов.

Несоответствие предпосылок, закладываемых в финансовую модель, среднерыночным показателям по отрасли – также пример проблем, которые возникают у предпринимателей.

"Одна из последних сделок: бизнес – мельница. Мы понимаем, что ее производственных мощностей больше, чем желающих эту муку покупать. У нас возник вопрос – зачем предприятию расширяться", - отметил Роман Капинос.

Кроме того, аналитиками банка оценивается достаточность денежного потока для погашения кредита, коэффициент покрытия долга, величина операционной прибыли, необходимой для погашения квартальной величины долга и экономическая эффективность проекта на периоде кредитования.

Неисполненных контрактов у потенциальных клиентов быть не должно.

Как сообщил Александр Доброслов, при оценке рисков контрактной деятельности МСП Банк обращает внимание на опыт успешного исполнения аналогичных по сумме и срокам контактов. Не исполненных контрактов у потенциальных клиентов быть просто не должно. При этом производственные мощности должны быть достаточными для выполнения работ по контракту.

Важным критерием является и отсутствие незавершённых судебных споров с ключевыми заказчиками и поставщиками.

"Довести до суда тех, кто делает твои бизнес – это серьезно" – заявил Роман Капинос.

Также учитывается достаточность будущих поступлений по действующей контрактной базе для погашения всех действующих обязательств.

Клиент посещает банк только при открытии счета.

В МСП Банке кредит можно получить за пять шагов через портал АИС НГС. Сделка осуществляется при помощи электронной подписи. Об этом рассказала директор департамента экспресс-анализа сделок Елена Привалова.

Сначала клиент должен зарегистрироваться и авторизоваться на сайте. На это у него уйдет пять минут. Еще семь минут уйдет на оформление заявки. Затем 25 минут – на анкету, несколько минут – на предоставление информации о залоге и поручительстве и 120 минут – на загрузку необходимых документов.

В Нижегородской области отделение МСП Банка работает с июля 2018 года. За это время, по словам регионального директора Максима Хоменко, банк обрел много новых клиентов.

"Спрос на программу МСП банка достаточно широкий. За прошлый год воронка по заявкам нашего подразделения составила полмиллиарда рублей. Финансирование по этому году составляет уже порядка 160 млн рублей, утверждено сделок на 250 млн рублей. Это те кейсы, которые имеют статус одобренных",- заключил он.