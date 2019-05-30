Глава Дзержинска Иван Носков заявил о том, что ситуация в городе после ЧП стабилизировалась Общество

Глава Дзержинска Иван Носков заявил о том, что ситуация в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что на территории дзержинского НИИ 1 июня 2019 года произошло два взрыва на складе готовой продукции.

Взрывы разрушили несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла, почти 100 человек получили осколочные ранения, 18 дзержинцев пришлось госпитализировать. Попавшим в больницы гражданам власти выплатили по 150 тысяч рублей.

Вчера, 3 июня, глава Дзержинска Иван Носков подвел итоги первых дней работы по ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл".

"Пик работ пройден, напряжение снято, ситуация в городе стабильная. Материалов хватает, рук тоже. Работа налажена", - сказал глава города.

"Ликвидировать последствия в Дзержинске городе начали через два часа после происшествия, и к вечеру воскресенья все разбитые стекла были убраны. В самые жаркие моменты на уборке работали до двух тысяч человек. Первыми свою помощь предложили родители учеников школ и детей из детсадов, волонтеры, молодежь. Просто люди приходили, чтобы помочь. Помогали бойцы дзержинской войсковой части, управляющие компании Нижнего Новгорода и других городов. Предложений было много. Спасибо всем – общими силами мы справились!", - поблагодарил Иван Носков.

"Сейчас работы в социальных объектах почти завершены, в квартирах жилого фонда тоже выполнена существенная от всего объема. Погода позволяет, и до конца недели в спокойном режиме по жилому фонду мы все завершим, включая установку стекол в подъездах, - добавил он.

По данным на 14:00 часов 3 июня в Дзержинске восстановлены окна в 207-и домах из 628-и, имеющих повреждения. Также полностью отремонтированы 43 из 55 детских садов и 23 из 32-х школ (в остальных выполнены самые неотложные работы).

Сейчас в Дзержинске организована "горячая линия". По телефону 8 (951) 908-07-06 жители могут сообщить информацию по повреждениям в квартирах многоквартирных домов и домах частного сектора.