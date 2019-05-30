"ТНС энерго НН" напоминает, кому нужно заменить электросчетчик до 31 июля Общество

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает, кому нужно заменить электросчетчик до 31 июля 2019 года. Сообщение об этом разослала пресс-служба компании.

Более 11 тысяч электросчетчиков, установленных в жилых домах, квартирах и гаражах жителей Нижегородской области, нуждаются в поверке или замене до 31 июля 2019 года, так как 31 мая 2019 у них истек срок межповерочного интервала.

Собственники и наниматели жилья, а также владельцы гаражей, получат уведомления о необходимости замены данных электросчетчиков в майских квитанциях за электроэнергию.

Если поверку или замену не произвести, с 1 августа 2019 года просроченные приборы учета будут выведены из расчетов ПАО "ТНС энерго НН".

В этом случае, начиная с 1 августа 2019 года, платежи за потребленную электроэнергию будут формироваться расчетным способом: первые три месяца - по среднемесячному объему потребления, начиная с четвертого месяца - с учетом норматива потребления с применением повышающего коэффициента 1,5 (коэффициент используется при технической возможности установки счетчика).

Дополнительно в квитанциях за май 2019 года будут уведомлены 2560 абонентов ПАО "ТНС энерго НН" о том, что срок действия их электросчетчиков истечет в июне-июле 2019 года.

Поэтому гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует жителям Нижегородского региона, получившим квитанции с уведомлением, в ближайшее время сделать поверку счетчика или заменить его на новый прибор учета.

ПАО "ТНС энерго НН" принимает заявки на установку или замену прибора учета:

через сайт nn.tns-e.ru (раздел "Напишите нам" или в разделе "Услуги/Установка электросчетчика");

по телефону контактного центра: (831) 233-09-70 (Пн-Пт с 9.00 до 19.00)

по электронной почте tns@nn.tns-e.ru ;

при личном посещении Центра обслуживания клиентов или Мобильного офиса ПАО "ТНС энерго НН".

Информация об организациях, осуществляющих замену приборов учета, размещена на сайте nn.tns-e.ru.

СПРАВКА:

В соответствии с российским законодательством, своевременная замена прибора учета электроэнергии является обязанностью собственника жилого или нежилого помещения. В неприватизированных квартирах замену просроченного электросчетчика должен произвести муниципалитет.