ПАО "ТНС энерго НН" напоминает, кому нужно заменить электросчетчик до 31 июля 2019 года. Сообщение об этом разослала пресс-служба компании.
Более 11 тысяч электросчетчиков, установленных в жилых домах, квартирах и гаражах жителей Нижегородской области, нуждаются в поверке или замене до 31 июля 2019 года, так как 31 мая 2019 у них истек срок межповерочного интервала.
Собственники и наниматели жилья, а также владельцы гаражей, получат уведомления о необходимости замены данных электросчетчиков в майских квитанциях за электроэнергию.
Если поверку или замену не произвести, с 1 августа 2019 года просроченные приборы учета будут выведены из расчетов ПАО "ТНС энерго НН".
В этом случае, начиная с 1 августа 2019 года, платежи за потребленную электроэнергию будут формироваться расчетным способом: первые три месяца - по среднемесячному объему потребления, начиная с четвертого месяца - с учетом норматива потребления с применением повышающего коэффициента 1,5 (коэффициент используется при технической возможности установки счетчика).
Дополнительно в квитанциях за май 2019 года будут уведомлены 2560 абонентов ПАО "ТНС энерго НН" о том, что срок действия их электросчетчиков истечет в июне-июле 2019 года.
Поэтому гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует жителям Нижегородского региона, получившим квитанции с уведомлением, в ближайшее время сделать поверку счетчика или заменить его на новый прибор учета.
ПАО "ТНС энерго НН" принимает заявки на установку или замену прибора учета:
через сайт nn.tns-e.ru (раздел "Напишите нам" или в разделе "Услуги/Установка электросчетчика");
по телефону контактного центра: (831) 233-09-70 (Пн-Пт с 9.00 до 19.00)
по электронной почте tns@nn.tns-e.ru ;
при личном посещении Центра обслуживания клиентов или Мобильного офиса ПАО "ТНС энерго НН".
Информация об организациях, осуществляющих замену приборов учета, размещена на сайте nn.tns-e.ru.
СПРАВКА:
В соответствии с российским законодательством, своевременная замена прибора учета электроэнергии является обязанностью собственника жилого или нежилого помещения. В неприватизированных квартирах замену просроченного электросчетчика должен произвести муниципалитет.
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