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Бизнес

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит у государства денег на реализацию проектов на Кубе

04 июня 2019 13:49  [106] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит у государства денег на реализацию проектов на Кубе, где осенью 2018 года открылись сборочные линии автомобилей ГАЗ и "Урал". Об этом сообщает РБК со ссылкой на аппарат заместителя главы кабинета министров РФ.

Согласно информации, концерн попросил у властей кредит в размере 100 млн евро.

Сейчас курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов поручил финансово-экономическому блоку аппарата правительства проработать этот вопрос. Для оценки целесообразности выделения кредита к работе планируется привлечь заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, включая банки.

При этом издание Baza сообщает, что проект финансирования уже подписан Юрием Борисовым и адресован Дмитрию Медведеву. Выдать кредит Группе ГАЗ предлагается поручить ВЭБ.РФ. Но в аппарате вице-премьера информацию о направленных обращениях в адрес Медведева ТАСС опровергли.

Напомним, Группа ГАЗ Олега Дерипаски уже просила у государства 30 млрд рублей в качестве помощи предприятию в апреле 2019 года.

Напомним также, с апреля 2018 года Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании включены в антироссийский санкционный список минфина США, отчего испытывают затруднения и не могут развиваться.

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