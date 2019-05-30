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ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию для детей из нижегородских коррекционных школ и детских домов. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
Акция прошла 3 июня в аквапарке "Атолл" в Кстове. Аквапарк совместно с ПАО "ЛУКОЙЛ" проводит этот праздник ежегодно в первые дни каникул.
"Для особенных детей посещение аквапарка не просто праздник. Водные развлечения - это еще и один из методов реабилитации", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, все дети получили подарки, которые пригодятся им для игр на свежем воздухе.
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