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Общество

ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию для детей из нижегородских коррекционных школ

04 июня 2019 14:39  [105] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию для детей из нижегородских коррекционных школ и детских домов. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Акция прошла 3 июня в аквапарке "Атолл" в Кстове. Аквапарк совместно с ПАО "ЛУКОЙЛ" проводит этот праздник ежегодно в первые дни каникул.

"Для особенных детей посещение аквапарка не просто праздник. Водные развлечения - это еще и один из методов реабилитации", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, все дети получили подарки, которые пригодятся им для игр на свежем воздухе.

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