Более 10 тысяч детей и родителей посетили семейный "Фестиваль мороженого" в Нижегородской области Общество

Более 10 тысяч детей и родителей посетили семейный "Фестиваль мороженого" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Фестиваль был приурочен к Международному дню защиты детей и проводился по инициативе депутата Госдумы РФ Дмитрия Сватковского при поддержке НРО партии "Единая Россия".



31 мая праздник состоялся на центральной площади Сергача, 1 июня - в детском парке Кстова, 2 июня – в парке им. А.С.Пушкина Нижнего Новгорода.



Как сообщил по итогам проведения праздника Дмитрий Сватковский, "Фестиваль мороженого" в трех городах посетили более 10 тысяч детей и родителей, за три дня в рамках фестиваля было съедено около одной тонны мороженого.

"Я благодарен непосредственному организатору фестиваля Ольге Славской и ее творческой студии, администрациям Сергачского, Кстовского и Советского района Нижнего Новгорода, компании "Сибур", нижегородскому отделению партии "Единой Россия". Обязательно повторим в следующем году. Уверен, что число городов, где будет проходить фестиваль, и его участников, количество съеденного мороженого и детских улыбок с каждым годом будут расти!", - сказал депутат.

Он предложил провести конкурс среди жителей региона на логотип и слоган фестиваля – любой желающий может прислать свой вариант до 15 июня личным сообщением или на стену в группу Дмитрия Сватковского в ВК - vk.com/d_svatkovsky. Победителя ждут призы.



В рамках фестиваля для детей и их родителей в каждом из городов были организованы тематические фотозоны, интерактивное театрализованное представление "Радуга ТВ", шоу зеркальных людей, брейк-данс шоу, выступление акробатов, мастер-классы, шоу барабанов, разноцветный флешмоб детских садов, запуск радуги желаний и много мороженого.