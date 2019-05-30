Полноценный раздельный сбор мусора организуют в Нижегородской области с января 2020 года Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Полноценный раздельный сбор мусора организуют в Нижегородской области с января 2020 года. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Харин в ходе рабочей встречи с депутатами регионального Законодательного собрания.

Главной темой обсуждения в ходе встречи стала реализация новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Основные вопросы законодателей касались предоставления нижегородцам льгот на вывоз мусора и начисления платы за новую коммунальную услугу. Много вопросов было посвящено и переходу на раздельный сбор ТКО.

"Переходить на раздельный сбор в регионе мы будем поэтапно. В течение лета планируем организовать отдельный вывоз ПЭТ пластика. А с 1 января 2020 года планируем уже перейти на полноценный раздельный сбор", - пояснил Андрей Харин.

"То есть во дворах появятся контейнеры для так называемого "сухого" мусора: пластика, картона, стекла и бумаги. И будет стоять контейнер для остального мусора", - добавил он.

"Стоит отметить, что сейчас нормативная база позволяет тем домам, что переходят на раздельный сбор мусора, платить за эту коммунальную услугу не по нормативу, а по фактически вывезенным объемам ТКО. Плюсом для жителей является то, что за отсортированный "сухой" мусор они будут платить меньше", - рассказал Андрей Харин.

Андрей Харин также отметил, что в этом году муниципалитетам из областного бюджета дополнительно было выделено около 400 млн рублей на обустройство контейнерных площадок и закупку контейнеров.

"Сейчас в области существует 18,5 тысяч контейнерных площадок. Но этого не достаточно. Необходимо создать еще более 16 тысяч мест накопления отходов, закупать для них контейнеры. В частности, для раздельного сбора мусора и крупногабаритных отходов. Работа в этом направлении начнется в этом году", - добавил Андрей Харин.

Депутаты обратили внимание и на нехватку техники у региональных операторов для вывоза крупногабаритного мусора. Заместитель губернатора их заверил, что работа в этом направлении уже ведется. Региональным операторам поставлена задача по увеличению автопарка для вывоза КГМ.

Напомним, увеличение доли мусора, отправляемого не на захоронение, а на сортировку и переработку, является одной из ключевых задач национального проекта "Экология". На заседаниях рабочей группы Госсовета по направлению "Экология", руководителем которой является губернатор Глеб Никитин, уже были выработаны предложения по мотивации региональных операторов к увеличению объемов утилизации и обработки ТКО.

В Нижегородской области на данный момент работают пять современных мусоросортировочных комплексов. В планах создание еще трех подобных объектов.